11 марта 2019

В соцсетях высмеяли сбежавшего с митинга Порошенко. «Круче только галстук Саакашвили». ФОТО

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 10:32
Размер текста
-
17
+
С бегущим Порошенко делают мемы в интернетеФото: Александр Онищенко, Facebook

Интернет-пользователи сделали президента Украины Петра Порошенко, сбежавшего с митинга в Житомире, объектом для шуток. В Twitter его сравнили с жующим галстук экс-президентов Грузии Михаилом Саакашвили.

«Да это же цирк какой-то!» — написал Т9. «Скидки на виски», — предположил avesandr. «Шоу Бенни Хилла», — заметил Son Of Gun. «Бегущий от своих подчиненных Верховноглавнобогокомандующий! Трепещите враги!» — посмеялся Алексей Осотов.

Новость по теме
Порошенко обозвал радикалов «негодяями» и сбежал. ФОТО

«Круче Педро Порошенко только галстук Саакашвили!» — вспомнил случай с жующим свой галстук экс-президентом Грузии vovakasko. «Прям в лужу!» — заметила perelandra51. «Этот треш должен продолжаться, давай Петюня на второй срок», — написал wemnXLOMazBI7vG.

Инцидент, ставший поводом для шуток, произошел накануне в украинском городе Житомир. Во время предвыборной речи Порошенко активисты партии «Национальный корпус» попытались сорвать мероприятие, выкрикивая: «Позор!» и «Пошел вон!» напоминает «Национальная служба новостей». Украинский лидер назвал активистов «негодяями» и сбежал с акции.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. Среди главных конкурентов Порошенко называют шоумена Владимира Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, пишут «Дни.ру».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...