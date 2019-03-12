С бегущим Порошенко делают мемы в интернете Фото: Александр Онищенко, Facebook

Интернет-пользователи сделали президента Украины Петра Порошенко, сбежавшего с митинга в Житомире, объектом для шуток. В Twitter его сравнили с жующим галстук экс-президентов Грузии Михаилом Саакашвили.

«Да это же цирк какой-то!» — написал Т9. «Скидки на виски», — предположил avesandr. «Шоу Бенни Хилла», — заметил Son Of Gun. «Бегущий от своих подчиненных Верховноглавнобогокомандующий! Трепещите враги!» — посмеялся Алексей Осотов.

«Круче Педро Порошенко только галстук Саакашвили!» — вспомнил случай с жующим свой галстук экс-президентом Грузии vovakasko. «Прям в лужу!» — заметила perelandra51. «Этот треш должен продолжаться, давай Петюня на второй срок», — написал wemnXLOMazBI7vG.

Инцидент, ставший поводом для шуток, произошел накануне в украинском городе Житомир. Во время предвыборной речи Порошенко активисты партии «Национальный корпус» попытались сорвать мероприятие, выкрикивая: «Позор!» и «Пошел вон!» напоминает «Национальная служба новостей». Украинский лидер назвал активистов «негодяями» и сбежал с акции.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. Среди главных конкурентов Порошенко называют шоумена Владимира Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, пишут «Дни.ру».