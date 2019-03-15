Установку нестандартных дорожных знаков признали опасной

Суд признал незаконной установку уменьшенных дорожных знаков. Новые нестандартные знаки должны были улучшить облик российских городов, но создали угрозу для безопасности дорожного движения, сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.
Речь идет о судебном споре между ГИБДД и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. «Суд встал на сторону госавтоинспеции, настаивающей, что уменьшенные размеры знаков создают угрозу безопасности движения», — уточняет издание.
Уточняется, что соответствующее судебное решение было принято еще в феврале. По нему, маленькие дорожные знаки признаны опасными, а ЦОДД, который настоял на из внедрении в столице, оштрафован на 200 тысяч рублей.
Речь идет о знаках «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу». Согласно нормативным актам, их размер должен составлять 700-700 и 900-900 мм соответственно. После «редакции» ЦОДД их размер уменьшился до 500-500 мм.
Интересно, что ранее и ГИБДД, и МВД согласились с установкой таких дорожных знаков в России. Уменьшенные дорожные знаки, которые уже опробовали в нескольких регионах, должны были появиться по всей стране.