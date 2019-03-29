На Урале лишили прав сына мэра, пойманного пьяным за рулем

В судебном участке № 1 мировом суде города Тавда Свердловской области прошло заседание по делу Максима Лачимова, сына мэра города Виктора Лачимова. Рассматривались материалы ГИБДД о том, что Лачимов-младший был пойман сотрудниками ГИБДД пьяным за рулем.
«Принято решение о назначении административного наказания. Лачимов лишен прав на один год и восемь месяцев с уплатой штрафа 30 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в суде.
Ранее «URA.RU» сообщало, что сына мэра города гаишники задержали после погони на улице Лермонтова. От медосвидетельствования Максим Лачимов отказался, однако инспекторы написали в рапорте, что водитель имел даже визуальные признаки опьянения, а также от него чувствовался сильный запах алкоголя.
Это был не первый контакт Лачимова-младшего с ГИБДД. В декабре 2018 года в Тавде, на улице Заводской, в ДТП попал его автомобиль. Подоспевшим госавтоинспекторам пьяный сын мэра рассказал, что спал на заднем сиденье своего автомобиля, когда машину вместе с ним угнал неизвестный. Еще раньше Максим Лачимов попадал в ДТП — врезался знак «главная дорога», перевернулся и также отказался от медосвидетельствования. Другой сын мэра, Алексей, также попадался пьяным за рулем и тоже отказывался от медицинского освидетельствования, и впоследствии был лишен прав. Сегодня, 29 марта, стало известно, что автоинспекторы Тавды поймали пьяной за рулем депутата местной Думы Светлану Волкову. Материалы на лишение ее прав уже переданы в суд, заседание назначено на 10 апреля.