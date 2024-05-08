Минфин РФ готовит большой разговор по изменению налоговой системы

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Со следующей недели начнется обсуждение по изменению налоговой системы, заявил Силуанов Фото:

Минфин РФ собирается обсудить с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов. Обсуждение начнется на следующей неделе.

«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов РИА Новости. Однако он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности по этому вопросу.

Ранее Силуанов заявлял о необходимости проведения «налоговой донастройки». Он отмечал, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы поправки успели принять в весеннюю думскую сессию.

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Минфин РФ собирается обсудить с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов. Обсуждение начнется на следующей неделе. «На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов РИА Новости. Однако он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности по этому вопросу. Ранее Силуанов заявлял о необходимости проведения «налоговой донастройки». Он отмечал, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы поправки успели принять в весеннюю думскую сессию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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