Минфин РФ готовит большой разговор по изменению налоговой системы

Минфин РФ собирается обсудить с бизнесом и парламентом изменения налоговой системы. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов. Обсуждение начнется на следующей неделе.
«На следующей неделе … Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — сообщил Силуанов РИА Новости. Однако он не уточнил, есть ли уже конкретные договоренности по этому вопросу.
Ранее Силуанов заявлял о необходимости проведения «налоговой донастройки». Он отмечал, что конкретные предложения начнут обсуждать в середине мая, чтобы поправки успели принять в весеннюю думскую сессию.
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