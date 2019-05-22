Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
«Сейчас родственники думают над тем, как распорядиться вещами, оставшимися после ее смерти. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок», — цитирует Исаеву портал Sobesednik.ru.
Несколько концертных платьев Началовой отдадут историку моды, ведущему программы «Модный приговор» Александру Васильеву, уточняет агентство Nation News. В его коллекции уже имеются сценические наряды Людмилы Гурченко, Клары Лучко, Майи Плисецкой и других.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс. Певицу похоронили 21 марта. В последний путь ее проводили овациями несколько сотен поклонников, ее родственников и друзей, а также звезд шоу-бизнеса.