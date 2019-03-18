Помощница Юлии Началовой вспомнила последнюю встречу со звездой

Помощница певицы Юлии Началовой Анна Исаева вспомнила последнюю встречу с артисткой. По словам Исаевой, последний раз они виделись в больничной палате. Об этом девушка рассказала в эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
«Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице», — отметила Исаева. Во время встречи Началова разрешила своей помощнице сообщать прессе о своем состоянии то, что сама Исаева посчитает нужным. «Я даю тебе на это право», — вспомнила слова Началовой ее помощница.
Певица скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта в возрасте 38 лет. По словам отца артистки Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс, напоминают argumenti.ru. Похороны пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.