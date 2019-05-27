Медведев увидел предпосылки к обновлению «Единой России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что почти половина участников предварительных выборов «Единой России» младше 35 лет. Это, по его мнению, означает, что партия «обновляется».
«На этих предварительных выборах, предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно, что практически около 40% — это молодежь в возрасте до 35 лет. Это нормально, потому что это означает, что партия обновляется», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.
26 мая, напомним, прошел единый день предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Речь идет о выдвижении на довыборы в Госдуму по одномандатным округам, на выборы депутатов законодательных собраний (в 13-ти регионах), на выборы депутатов административных центров (21 регион) и в органы местного самоуправления.