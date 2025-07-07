Самсонова, Хромачева и Кудерметова: кто сыграет в турнирах Уимблдона 7 июля

В понедельник, 7 июля, на Уимблдоне пройдут очередные матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования в парах и миксте. Это будет восьмой день соревнований. URA.RU представляет расписание российских теннисистов.
Когда и где проходит Уимблдон-2025
Уимблдон-2025 — международный теннисный турнир. Один из четырех турниров «Большого шлема» проходит в Уимблдоне (Лондон) с 30 июня по 12 июля. В понедельник, 7 июля, состоится восьмой игровой день этого престижного турнира.
В рамках программы дня пройдут встречи среди мужчин и женщин в одиночном разряде, продолжатся состязания в парном разряде, а также матчи в смешанных парах.
Кто из россиян выйдет на корт 7 июля
Одиночный разряд
Людмила Самсонова поборется за выход в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон. В матче четвертого круга соперницей Самсоновой станет испанка Джессика Боусас Манейро. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
В предыдущем раунде Самсонова одержала победу в двух сетах над экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, ныне выступающей за Австралию. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3. Боусас Манейро, в свою очередь, в третьем круге обыграла украинку Диану Ястремскую, завершив матч в трех партиях — 6:1, 2:6, 6:3.
Победительница противостояния Самсонова — Боусас Манейро выйдет в четвертьфинал, где встретится с сильнейшей в паре Ига Швентек (Польша) — Клара Таусон (Дания).
Мирра Андреева проведет матч 1/8 финала Уимблдона, в котором сыграет против американки Эммы Наварро. Встреча начнется не ранее 15:00 по московскому времени. В третьем круге она обыграла американку Хейли Батист в двух сетах. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:3.
Парный разряд
Ирина Хромачева и венгерка Фанни Штолляр поборются за выход в четвертьфинал с Габриэлой Добровски из Канады и австралийкой Эрин Рутлифф. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
В матче второго круга российско-венгерский дуэт одержал победу над Анастасией Дацюк и Ириной Шиманович. Первая партия завершилась в пользу Хромачевой и Штолляр на тай-брейке, а во втором сете соперницы смогли выиграть четыре гейма. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Хромачевой и Штолляр.
Вероника Кудерметова вместе с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс проведет матч против пары Беатрис Хаддад Майя из Бразилии и Лауры Зигемунд из Германии в рамках 1/8 финала турнира. Встреча запланирована на 14:30 по московскому времени.
В предыдущем этапе соревнований Кудерметова и Мертенс одержали победу над чешско-казахстанским дуэтом Марии Боузковой и Анны Данилиной, завершив матч со счетом 6:2, 6:4. В свою очередь, теннисистки Хаддад Майя и Зигемунд уверенно переиграли британских соперниц Джоди Беррейдж и Сонай Картал — 6:3, 6:1.
Микст
Ирина Хромачева и американец Джеком Уитроу пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире Уимблдон-2025. Во втором раунде соревнований они одержали победу над итальянской парой Андреа Вавассори и Сара Эррани, завершив встречу со счетом 3:6, 7:6, 6:2. Сегодня их соперники — Мате Павичем (Хорватия) и Тимея Бабош (Венгрия). Встреча запланирована на 16:50 по московскому времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.