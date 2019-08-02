По словам Марии Захаровой, комнаты отдыха в самолетах предусмотрены только для «первых лиц» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова иронично ответила на вопрос о наличии комнаты отдыха в самолетах для длительных перелетов. По ее словам, подобные помещения предусмотрены только для «первых лиц».

«Сначала — семь часов в Латинской Америке, потом — четыре часа в Азии и после 70 часов желание одно — в люлю», — написала Захарова в Instagram под фотографией из самолета. В комментариях подписчик Захаровой Сергей Волчков поинтересовался, есть ли в ее самолете комнаты отдыха.

«Закрыли на ремонт: не хватало полога над джакузи и пары канделябров», — ответила Захарова. «Бывает в определенных самолетах только для первых лиц. А мы спим так», — уже серьезно добавила она.

Как писало «URA.RU», ранее Мария Захарова выкладывала в Facebook фото с празднования дня рождения министра иностранных дел Сергея Лаврова на борту самолета. На ней дипломат был одет в футболку с собственным портретом и стоял в окружении подчиненных.