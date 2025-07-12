Украинский беспилотник влетел в жилой дом в Белгороде

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От удара дрона пострадал многоквартирный дрон в Белгороде, пишут telegram-каналы
От удара дрона пострадал многоквартирный дрон в Белгороде, пишут telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в жилой многоквартирный дом в Белгороде. О пришествии сообщили местные telegram-каналы. Уточняется, что пострадало здание по адресу Ватутина, 10А.

«На Ватутина, 10А, БПЛА влетел в многоквартирный дом», — сообщил telegram-канал «Белгород №1». Один из верхних этажей здания получил повреждения: выбиты окна, на фасаде заметны следы разрушений. Официальной информации от городских властей или МЧС к моменту публикации материала не поступало.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в жилой многоквартирный дом в Белгороде. О пришествии сообщили местные telegram-каналы. Уточняется, что пострадало здание по адресу Ватутина, 10А. «На Ватутина, 10А, БПЛА влетел в многоквартирный дом», — сообщил telegram-канал «Белгород №1». Один из верхних этажей здания получил повреждения: выбиты окна, на фасаде заметны следы разрушений. Официальной информации от городских властей или МЧС к моменту публикации материала не поступало. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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