Кудрин указал на проблемы, которые волнуют россиян

По словам Алексея Кудрина, большинство опрошенных считают экологическую ситуацию в их регионах критической Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Больше всего россиян волнуют такие экологические проблемы, как загрязнение воздуха, водоемов и наличие мусорных свалок. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проведения «Горячей линии», которым на своей странице в Twitter поделился руководитель контрольного органа Алексей Кудрин.

«На то, как обращаются с мусором, жалуется почти половина обратившихся на горячую линию Счетной палаты за первый месяц. 18% волнует загрязнение воздуха, 12,8% — водоемов», — написал Кудрин. Всего, по его словам, в Счетную палату поступило 2,5 тысячи анкет, передает RNS .

Он добавил, что, по мнению 73% респондентов, экологическая ситуация в их регионах остается критической, довольными обстановкой остаются лишь 1,6% опрошенных. «Больше половины респондентов обращались с жалобами, и 56% просто проигнорировали, отреагировали только по 10,6%», — отметил Кудрин.

Помимо загрязнения водоемов и воздуха, в пятерку самых популярных проблем вошли наличие свалок (13,9%), отсутствие раздельного сбора мусора (11%) и близость мусорных полигонов к жилому сектору (9,7%). «82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии», — заявили в Счетной палате.

Как писало «URA.RU», в июле в Счетной палате отмечали, что наибольшее число жалоб на экологию приходит в ведомство из Подмосковья и Челябинской области. На этот раз в число проблемных с точки зрения экологии регионов вошла также Архангельская область.