В МИД России объяснили отставку посла США

Внутриполитическая ситуация в США не дала возможность реализовать потенциал российско-американских отношений. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя информацию об отставке американского посла Джона Хантсмана.
«Это решение вашингтонской администрации. Соответственно, оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — приводит реакцию МИД РФ ТАСС.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Хантсман покинет Россию после 3 октября по собственному желанию. В обращении к президенту США Дональду Трампу он заявил, что его желание уехать связано с семейными обстоятельствами. Хантсман работает в России с октября 2017 года. В отличие от своих предшественников, он не является кадровым дипломатом и не владеет русским языком.