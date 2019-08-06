СМИ сообщили об отставке посла США в России

Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке. Он подал его американскому президенту Дональду Трампу. Хантсман покинет должность после 3 октября. Об этом пишет газета The Salt Lake Tribune.
«Американское гражданство — это привилегия, и я считаю, что все, что я могу делать — это служить стране», — написал Хантсман президенту. «Я польщен тем доверием, которое вы оказали мне как послу Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений», — добавил он, отметив, что хотел бы вернуться вместе с семьей в США после двух лет работы в РФ, чтобы восстановить связь с другими родственниками.
Как писало «URA.RU», ранее Хантсман заявил, что удивлен неуступчивостью россиян. Позицию Кремля посол США в РФ считает препятствием для нормализации отношений между странами.