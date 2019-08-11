Спасшийся из плена рассказал, как пропавшему в Сирии россиянину вести себя, чтобы выжить

Пропавший в Сирии лидер движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олег Мельников может быть в плену у одной из группировок. Об этом рассказал «URA.RU» путешественник Константин Журавлев, три года бывший пленником в Сирийской Арабской Республике (САР).
По словам Журавлева, если Мельников, за которого уже потребовали выкуп, попал в плен, его будущее зависит от того, какая группировка захватила россиянина. В случае с ИГИЛ, (террористическая группировка, запрещенная в России- прим.ред) последствия могут быть печальными, считает бывший пленник. «А если это одна из группировок „Свободной армии“, то там есть адекватные», — отметил он.
Самому Мельникову он посоветовал не становиться «жертвой». «Здесь срабатывает принцип животного — если волк, медведь чувствуют в человеке страх, они начинают проявлять агрессию. Если пленник не включает пунктик страха, то с ним обращаются нормально. Я, например, общался с сирийскими охранниками как с „друзьями“ — они меня угощали вкусной едой, мы смотрели телевизор, разговаривали», — вспомнил собеседник агентства. «Это обычные тюрьмы, как в фильме „Джентльмены удачи“. Окошко с решеткой, спят на пледах», — сказал Журавлев об условиях своего содержания. При этом он отметил, что пленных русских сирийские охранники считают «неверными», поэтому относятся к ним «с пренебрежением».
Журавлев, находящийся сейчас в Москве, попал в плен в Сирии в октябре 2013 года. Путешественника задержали на границе с САР и пытались обменять на военнопленных. Его держали в тюрьме две разные группировки. Выпустили Журавлева осенью 2016 года. Условия освобождения ему неизвестны.
Руководитель «Альтернативы» Олег Мельников пропал в Сирии 9 августа. Он направился с местными правозащитниками в город Идлиб, с миссией вернуть на родину российских детей. С ним пропала связь, позже за него потребовали выкуп.