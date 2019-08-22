Три самолета, летевшие на Ямал, экстренно сели в Югре

Самолеты авиакомпаний «S7» и «Аэрофлот», следовавшие из Москвы в Новый Уренгой, совершили вынужденную посадку в Сургуте. Также в крупнейший город в ХМАО приземлился лайнер авиакомпании «Ямал», летевший рейсом Симферополь — Новый Уренгой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ямальской воздушной гавани.
«Три рейса не смогли приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя из-за густого тумана и были отправлены на „запасной“ — в Сургут. Видимость составляла 350 метров вместо минимально-допустимых 1000. Они покружили в ожидании окна и улетели», — сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой. Там уточнили, что рейсы являются обратными, поэтому их вылет из ямальской воздушной гавани задерживается.
По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, вылет самолета до Симферополя задержан на 4 часа — до 12:28 местного времени, а задержка вылета московских рейсов составляет более двух часов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Сургуте также вынужденно сел самолет из Москвы, который следовал в Надым. Причиной посадки в другом городе стал туман в Ямало-Ненецком автономном округе.