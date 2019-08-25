Пригожин сравнил 100-тысячный концерт на День флага и выступление рэперов 10 августа

На митинг-концерте в честь празднования Дня российского флага собрались более 110 тысяч человек Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин поделился с «URA.RU» впечатлениями от масштабного празднования Дня российского флага, которое завершилось 100-тысячным митингом-концертом 24 августа в Москве. По его словам, это был настоящий праздник для тех, кто любит свою страну.

«Это было мощно, красиво: 100 тысяч человек, большое количество достойных артистов и актеров. Народ пел, было видно, что люди пришли добровольно», — высказался Пригожин, который сам присутствовал на концерте. Он отметил, что мероприятие было «очень масштабным».

Также в разговоре с корреспондентом «URA.RU» продюсер вспомнил концерт, который состоялся 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По его мнению, то мероприятие отличала политизированность. «Вчерашний митинг был посвящен 350-летию российского флага, и мы на этом митинге не призывали голосовать за кого-то. Это не был митинг протестующих, это был митинг радующихся российскому символу, российскому флагу людей», — объяснил Пригожин. Продюсер отметил, что концерт, посвященный Дню российского флага, был настоящим праздником в отличие от мероприятия, которое было в столице 10 августа.

Митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, прошел 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. На мероприятии собрались более 110 тысяч человек. На концерте выступили оркестры МЧС и Росгвардии, а также такие звезды российского шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Натан, Григорий Лепс, супруга Пригожина певица Валерия и другие.

10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся концерт, на котором выступили рэперы Face и Оксимирон, а также группы «Кровосток» и IC3PEAK. Комментируя это событие, ранее Пригожин в беседе с «URA.RU» заявил, что рэперы, появившиеся на политизированном концерте, могли менять свою позицию за деньги.