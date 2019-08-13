Пригожин обвинил поддержавших протесты звезд в продажности

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с критикой на коллег, поддержавших протесты в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Звезды шоу-бизнеса, которые поддержали протестные акции в Москве, готовы за деньги поменять свою позицию. Такое мнение «URA.RU» высказал продюсер Иосиф Пригожин. «У них нет позиции. Точнее позиция такая — [лживая], и нашим, и вашим. Стоит только им заплатить, и они тут же изменят свою позицию. Вот и все», — сказал Пригожин.

Он признался, что его супруга — певица Валерия — является «вообще аполитичным человеком». «Когда мы принимали участие на выборах, то принимали его без денег, у нас есть идеологические соображения», — сказал собеседник агентства. По его словам, «щенки, которые сегодня выходят на улицы в Москве не знали Собянина, когда он был мэром Тюмени». «Тогда Тюмень была невероятно красивой, и мы приезжали в западный город. При Собянине Тюмень была невероятно красивой, а кто уже плитку кладет — жена его, папа или мама, какая разница!» — сказал Пригожин.

Он также осудил жителей российской столице, участвующих в протестных акциях: «Да, Москва похорошела при Сергее Собянине, Москва стала возможной для жизни. Единственное, что мешает нашей Москве, это климат, который не зависит от Собянина, он тяжелый. Если бы был климат был хороший, мы бы никуда не уезжали, а наоборот — сидели в бассейнах у себя дома». Пригожин признался, что не понимает «всего этого протестного кипеша». «Этих людей [которые выходят на протестные акции] нужно отправить на трудные работы, чтобы они приносили пользу стране», — заключил собеседник агентства.

Ранее на протестные акции в Москве пришли блогер Юрий Дудь, рэперы Face и Оксимирон, актер из сериала «Глухарь» Владислав Котлярский. Против правоохранителей, применивших силу к девушке, выступили исполнители Егор Крид и Сергей Лазарев. Их поддержали Яна Рудковская, Лолита Милявская, Сати Казанова и другие.