Крупная сеть ресторанов быстрого питания готова дать работу выпускникам российских вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King готова взять на работу обладателей «красных дипломов» российских вузов. Об этом говорится в сообщении компании.

«Краснодипломников примут в курьеры без испытательного срока. Сразу на должность старшего курьера доставки. Бургер Кинг возрождает традиции гарантированной занятости, имевшей место в Советском союзе. Мы единственные, кому нужны ваши высокие оценки», — отмечают представители Burger King.

В случае, если обладатели «красных дипломов» российских вузов массово перейдут на работу в сеть, в России может еще сильнее усугубиться ситуация с «кадровой ямой».

Ранее сообщалось, что почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции. Они попадают в так называемую «кадровую» или «квалификационную яму». Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке «Росатома».

По мнению экспертов, «квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. Тем не менее, экономисты сочли заявления о наличии в России «кадровой ямы» попыткой оправдать бедность граждан.