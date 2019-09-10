Путин наградил дочь Михалкова и сестру патриарха

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Презентация песни Сергея Шнурова для
Анна Михалкова является членом Союза кинематографистов РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Дочери российского режиссера и сценариста Никиты Михалкова Анне и сестре патриарха Кирилла Елене Гундяевой присвоили почетные звания. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист Российской Федерации“ Михалковой Анне Никитичне», — говорится в документе. Гундяевой, согласно указу, присвоено звание Заслуженного деятеля искусств.

Анна Михалкова является актрисой и членом Союза кинематографистов России. Она известна ролями в фильмах «Небо в алмазах», «Сибирский цирюльник», «Обычная женщина», «Изображая жертву», «Шторм», «Кококо» и другим. Елена Гундяева занимает должность проректора по культуре в Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви.

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