Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Анастасия Заворотнюк находится в больнице в окружении охраны Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в одной из московских клиник, на самом деле не была в коме. Кроме того она находится в сознании и может самостоятельно дышать.

«В целом ее состояние лучше, чем это преподносится российскими СМИ», — передает «Газета Кемерова». Ранее в СМИ появилась информация, что врачи ввели Заворотнюк в искусственную кому. Также сообщалось, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ начали писать о тяжелой болезни актрисы, известной ролью няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», в августе. По словам журналистов, после рождения третьего ребенка у артистки обнаружили рак мозга четвертой стадии. Позже «Московский комсомолец» заявлял, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. В клинике звезда круглосуточно находится в окружении охраны. Актриса и режиссер Наталья Бондарчук, которая работала с Заворотнюк на съемках фильма «Гоголь. Ближайший», подтвердила информацию о том, что у артистки рак мозга, передает агентство Nation News.