Министерство обороны Украины презентовало новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный на деньги США для Военно-морских сил страны. Однако украинцы высмеяли катер, дав ему обидное прозвище.
В Минобороны страны бронекатер расхвалили, заявив, на его борту одновременно могут находиться пять человек, из оружия есть 30-миллиметровая пушка, пулемет и два гранатомета.
Как пишет «Российская газета», пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер. Многие усомнились, что 23-метровое судно будет держаться на воде. Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
Ранее в сети посмеялись над тем, как выглядел рядом с американским эсминцем украинский артиллерийский катер в Черном море. Издание Sohu предположило, что Украина отправила на совместные с США учения «бронированную рыбацкую лодку».