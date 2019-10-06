05 октября 2019

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый бронекатер выглядит невоинственноФото: пресс-служба Министерства обороны Украины

Министерство обороны Украины презентовало новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный на деньги США для Военно-морских сил страны. Однако украинцы высмеяли катер, дав ему обидное прозвище.

В Минобороны страны бронекатер расхвалили, заявив, на его борту одновременно могут находиться пять человек, из оружия есть 30-миллиметровая пушка, пулемет и два гранатомета.

Как пишет «Российская газета», пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер. Многие усомнились, что 23-метровое судно будет держаться на воде. Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Ранее в сети посмеялись над тем, как выглядел рядом с американским эсминцем украинский артиллерийский катер в Черном море. Издание Sohu предположило, что Украина отправила на совместные с США учения «бронированную рыбацкую лодку».

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