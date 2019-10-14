Представитель президента РФ поставил точку в споре с Зеленским

Об обсуждении этого вопроса не может быть и речи, отметил Песков
новость из сюжетаКрым вернулся в состав России
Вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а потому нет смысла обсуждать его в нормандском формате. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то об этом, безусловно, не может быть и речи», — цитирует Пескова ТАСС. По словам представителя Кремля, причины такой позиции «хорошо известны».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский провел первую большую пресс-конференцию, где предложил вынести крымский вопрос в повестку переговоров Нормандской четверки, напоминает «Утро.ру». Вскоре после этого телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал конференцию Зеленского и уличил его в некомпетентности.