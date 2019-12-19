Россиянам может не хватить отечественного шампанского на Новый год

Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Производство шампанского в России в самое ближайшее время может резко сократиться из-за нового закона о виноделии. Это может привести к тому, что многим россияне в будущем попросту не смогут приобрести свой любимый новогодний алкогольный напиток отечественного производства.

«Закон, принятый Госдумой 18 декабря во втором и третьем чтениях, прежде всего ударит по производству игристых вин — в России недостаточно собственного виноматериала», — рассказал газете «Ведомости» гендиректор компании «Игристые вина» (одно из крупнейших винодельческих предприятий РФ — прим. ред.) Юрий Дудко. По его словам, после вступления закона в силу продукцию компании можно будет называть только «виноградосодержащим вином». На этикетки же придется наносить крупную надпись «Не является вином». Это, скорее всего, крайне пагубно скажется на продажах.

«Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться „вином“. Это по меньшей мере несправедливо, по большей — неконкурентоспособно. Кто купит такое „вино“?» — недоумевает президент крупной российской винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн публично заявил о том, что, по его мнению, в России необходимо запретить детское безалкогольное шампанское. До этого с данной инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, напоминает агентство Nation News. Меру также оценил глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. По его мнению, детский «бутафорный» алкоголь «размывает границы дозволенности». В «Трезвой России» подчеркнули, что ограничение следует вводить вместе с комплексом мер против пропаганды алкоголя.