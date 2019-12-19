Россиянам объяснили, чем опасны новогодние елки

В составе искусственных елок семи торговых марок зафиксировали превышение токсичного формальдегида. Об этом сказано в отчете «Роскачества».
Исследованию подверглись елки, стоимость которых составляла 3-11 тысяч рублей. Елки проверяли по 34 показателям, среди которых исследовали содержание опасных веществ (в том числе формальдегида), маркировку, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и т. д. В итоге в искусственных елках обнаружили стойкий запах формальдегида. «В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах — последствия несоблюдения этих условий», — пояснила руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» Анастасия Филоненко.
Однако проверенные елки показали высокую прочность ветвей и иголок. Также изделия устойчиво стояли на поверхности. При воздействии ультрафиолетом елки трех марок потеряли цвет. Образцы относились к группе средней воспламеняемости, однако во время эксперимента огонь на елках или затухал, или даже не загорался, отмечает RT.
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