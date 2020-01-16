В Госдуме отреагировали на обвинения в искажении истории в адрес Путина

В Госдуме не согласны с позицией депутата Европарламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Европейские политики постоянно пытаются переписать историю, однако нужно оценивать исторические события со всех сторон. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление депутата Европарламента Манфреда Вебера о том, что российское руководство пытается переписать историю Второй мировой войны.

«Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны», — цитирует RT депутата. По его словам, пакт Молотова — Риббентропа не являлся причиной, которая привела к войне, а историю нужно оценивать объективно.

Как заявил депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер, несмотря на большие потери Советского Союза в Великой Отечественной войне, нельзя отрицать, что к ее началу привело подписание СССР договора о ненападении с Германией. Ранее Минобороны РФ рассекретило документы, оправдывающие пакт Молотова — Риббентропа. По данным ведомства, подписание документа было необходимо для обеспечения безопасности на западных рубежах.