Погибла раненая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

26 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Скончалась жительница Брянской области, которая пострадала при атаке ВСУ от 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате атаки ВСУ по автобусу от 25 апреля по жителям Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. <…> Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале . Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким. 25 апреля ВСУ нанесли прицельный удар дроном-камикедзе по мирным жителям Брянской области. Атака была по селу Курковичи Стародубского муниципального округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ по автобусу от 25 апреля по жителям Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. <…> Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким. 25 апреля ВСУ нанесли прицельный удар дроном-камикедзе по мирным жителям Брянской области. Атака была по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.