Погибла раненая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Скончалась жительница Брянской области, которая пострадала при атаке ВСУ от 25 апреля
В результате атаки ВСУ по автобусу от 25 апреля по жителям Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. <…> Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — сообщил Богомаз в своем
25 апреля ВСУ нанесли прицельный удар дроном-камикедзе по мирным жителям Брянской области. Атака была по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.
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