Погибла раненая при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

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Стройки в Заозерном. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Скончалась жительница Брянской области, которая пострадала при атаке ВСУ от 25 апреля Фото:

В результате атаки ВСУ по автобусу от 25 апреля по жителям Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. <…> Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким.

25 апреля ВСУ нанесли прицельный удар дроном-камикедзе по мирным жителям Брянской области. Атака была по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

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В результате атаки ВСУ по автобусу от 25 апреля по жителям Брянской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. <…> Семье погибшей будет оказана материальная помощь», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким. 25 апреля ВСУ нанесли прицельный удар дроном-камикедзе по мирным жителям Брянской области. Атака была по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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