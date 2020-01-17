Минобороны РФ рассекретило документы о зверствах поляков во время Великой Отечественной войны

Польские партизаны брали в плен советских военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск. Уникальные архивные данные оказались опубликованы на сайте ведомства в рамках исторического проекта, посвященного этой дате.

Документы, в частности, посвящены Варшавскому восстанию в сентябре 1944 года. В показаниях свидетелей тех событий говорится о том, что цели этого восстания не соответствовали ожиданиям местного населения. Так, подразделения Армии Крайовой действовали против украинцев и евреев, а советских офицеров брали в заложники для обмена с Красной Армией. «Реакционные элементы и, в первую очередь, боевая подпольная организация АК проводили ярко выраженную националистическую повестку», — приводятся слова разведчика штаба.

Армия Крайова, действовавшая на оккупированной территории Польши, была образована польским правительством в эмиграции, уточняет «Ридус». Она сражалась не только против нацистов, но и советских солдат и мирного населения по приказам из Лондона.

В показаниях свидетеля тех событий говорится о зверствах АК Фото: сайт Минобороны РФ