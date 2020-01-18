Россиян предупредили о резком похолодании после аномального тепла

На следующей неделе, начиная с четверга, температура воздуха в центральном регионе России после продолжительного потепления опустится ниже нуля. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов», — передает слова Паршиной «Российская газета». В начале недели в столице России установятся положительные температуры до плюс 4 градусов. Местами возможны осадки.
Начиная с 23 января, столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов. С 24 по 26 января температура ночью достигнет 3-8 градусов холода, днем воздух слегка прогреется до минус 1-6 градусов, ожидается снег.
В феврале, по прогнозу синоптиков, после затяжного тепла в некоторых регионах России установятся морозы до минус 50 градусов. Похолодание, в частности, ожидается в большинстве уральских регионов.