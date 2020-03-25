В Сингапуре изобрели пятиминутный тест на коронавирус

В лаборатории NanoBio Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура изобрели экспресс-тест, который определяет наличие у человека COVID-2019 за пять минут. Об это рассказал профессор Джеки Ин, возглавляющий лабораторию.
«Мы провели предварительную клиническую проверку в женской и детской больнице KK, используя образцы реальных пациентов, и обнаружили, что тест очень чувствительный и точный», — цитирует профессора The Straits Times.
Тест ищет генетический материал вируса в выделениях пациента, собранных из мазка. Затем образец помещается в портативное устройство, которое дает результат через пять-десять минут. Ученые планируют получить лицензию на массовое использование теста в течение месяца. После этого системы выявления коронавируса поступят в больницы и поликлиники, сообщают «Дни.ру».
В настоящий момент коронавирусом заражены более 423 тысяч человек во всем мире, 495 из них — в России. По информации «Национальной службы новостей», стоимость лечения COVID-2019 в стационаре доходит до 200 тысяч рублей в сутки.
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