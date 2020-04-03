Появились кадры задержания вице-губернатора Кировской области. ВИДЕО

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Кировский вице-губернатор задержан за взяткиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России опубликовал кадры задержания вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его подозревают в получении крупной взятки. Чиновник был задержан 3 апреля при получении 3,4 млн рублей.

«Плитко, используя свои служебные полномочия, в 2018 году создал организованную преступную группу. Ее участник получали деньги от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за заключение с „Кировгослесхозом“ договоров купли-продажи древесины», — напомнили в пресс-службе СКР суть дела.

Как напоминает Regnum, в январе 2020 года был задержан директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев. Он стал фигурантом дела по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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© Служба новостей «URA.RU»
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