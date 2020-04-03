ФСБ задержала кировского вице-губернатора по подозрению в получении взятки

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ задержали Андрея Плитко за получение взяткиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По информации силовиков, в сентябре—октябре 2018 года Плитко создал организовнную преступную группу для получения взяток от предпринимателей Кировской области. «К совершению преступлений Плитко привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности», — говорится в сообщении ФСБ.

Действую по преступной схеме, участники наладили процесс получения взяток от бизнесменов и юридических лиц региона за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Сотрудники УФСБ и УМВД по Кировской области задержали Плитко 3 апреля при получении части взятки в 3,4 миллиона рублей. В настоящий момент СУ СК РФ по Кировской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, занимаются сбором доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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