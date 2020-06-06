В России появится новый военный округ

Северный флот признан отдельной военно-административной единицей Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Северный флот РФ с 2021 года будет приравнен к отдельному военному округу России. Такое решение принял глава государства Владимир Путин.

«Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. Эти регионы вышли из состава ЗВО. Границы других военных округов не изменились.

Флот стал отдельной военно-административной единицей впервые в российской истории. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что такая мера поможет эффективнее оборонять Арктику.

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