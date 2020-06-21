Полиция оцепила парк, где произошло нападение (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вечером 20 июня в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал на людей в парке с ножом. Три человека погибли и как минимум двое пострадали. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Три человека были скончались на месте происшествия, а двое переведены в отделение неотложной помощи Королевской больницы Беркшира», — сообщает издание со ссылкой на источник. На месте ЧП полиция задержала мужчину, который, предположительно, и совершил нападение на две группы людей. Он наносил удары в шею. Сейчас парк оцеплен.

Правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт. Источники газеты в службе безопасности говорят, что нападавший — уроженец Ливии.

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