20 июня 2020

В Британии неизвестный напал на людей в парке с ножом. Есть жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция оцепила парк, где произошло нападение (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вечером 20 июня в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал на людей в парке с ножом. Три человека погибли и как минимум двое пострадали. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Три человека были скончались на месте происшествия, а двое переведены в отделение неотложной помощи Королевской больницы Беркшира», — сообщает издание со ссылкой на источник. На месте ЧП полиция задержала мужчину, который, предположительно, и совершил нападение на две группы людей. Он наносил удары в шею. Сейчас парк оцеплен.

Правоохранительные органы расценивают произошедшее как теракт. Источники газеты в службе безопасности говорят, что нападавший — уроженец Ливии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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