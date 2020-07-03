Сенатор, голосовавший без маски, заразился коронавирусом. ФОТО

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Игорь Морозов пришел на участок в маске, но потом ее снял Фото: Игорь Морозов, Facebook
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что заразился коронавирусом. 1 июля он принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ, где ради фото с бюллетенем снял защитную медицинскую маску.

«Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения», — написал сенатор в своем Facebook. Морозов посоветовал всем людям, которые с ним контактировали в последние две недели также пройти тест на COVID-19.

На странице Морозова в Facebook пост с информацией о его болезни размещен над фотографиями, где он пришел на избирательный участок. На одном из снимков сенатор опускает бюллетень в урну без защитной маски.

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На избирательный участок Игорь Морозов явился в медицинской маске
Фото: Игорь Морозов, Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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