На избирательный участок Игорь Морозов явился в медицинской маске

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На странице Морозова в Facebook пост с информацией о его болезни размещен над фотографиями, где он пришел на избирательный участок. На одном из снимков сенатор опускает бюллетень в урну без защитной маски.

«Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения», — написал сенатор в своем Facebook. Морозов посоветовал всем людям, которые с ним контактировали в последние две недели также пройти тест на COVID-19.

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов сообщил, что заразился коронавирусом. 1 июля он принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституции РФ, где ради фото с бюллетенем снял защитную медицинскую маску.

Игорь Морозов пришел на участок в маске, но потом ее снял Фото: Игорь Морозов, Facebook

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