Проверку иммунитета к COVID включат в диспансеризацию

Вопрос поднимут на обсуждении бюджета на 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тестирование на антитела к коронавирусу может войти в программу диспансеризации. Вопрос о включении указанного анализа в программу поставит Совет Федерации на обсуждении бюджета на 2021 год. Об этом заявил член комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу — этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год», — сказал Круглый в интервью «Парламентской газете».

Он подчеркнул, что результаты исследования помогут понять, насколько пациенту необходимо беречься. Круглый добавил: если человек перенес COVID-19, но у него низкие титры, следует проконсультироваться с врачом-иммунологом. Если же титры высокие, это означает, что пациенту не нужна вакцина от вируса, у него сформировался иммунитет.

Ранее сообщалось, что в 22 субъектах РФ уже начались исследования иммунитета россиян к коронавирусу. Его будут проверять с помощью ИФА тест-системы, разработанной в Государственном научном центре микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. Ведомство подчеркивает, что коллективный иммунитет помогает снизить распространение вируса, пишет RNS . Врачи подчеркнули, что больше всего антител к коронавирусной инфекции вырабатывается в организме пациентов, которые переболели в средне-тяжелой форме.

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