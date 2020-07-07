Глава Роскосмоса отреагировал на задержание своего советника

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Иван Сафронов. Екатеринбург, сафронов иван
Глава Роскосмоса рассказал, что никогда не сомневался в профессионализме и порядочности Ивана Сафронова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Задержанный ранее советник главы Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к секретной информации. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — цитирует ТАСС главу госкорпорации. Он отмечает, что никогда не сомневался в профессионализме и порядочности Сафронова.

Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля, его подозревали в госизмене. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В Роскосмосе уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов работал журналистом в издании «Коммерсант», бывший зам главреда Глеб Черкасов назвал его честным человеком.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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