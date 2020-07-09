Большинство торговых центров пустуют после открытия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В большинстве регионов торговые центры не смогли вернуть посетителей к «доковидным» показателям. На Урале хуже всего дела обстоят в Свердловской области, а вТюменской области, наоборот, активность покупателей оказалась даже выше ожиданий продавцов.

В Тюмени торговые центры заработали только в конце июня, но количество посетителей уже восстановилось на 94%, отмечается в исследовании IT-компании «Эвотор», которое приводит газета «Известия». Хуже показатели по другим регионам Урала: в Перми посещаемость торговых центров установилась на уровне 76%, в Челябинске чуть более половины жителей посещают ТЦ — 61%, а в Екатеринбурге посещаемость торговых центров составила лишь 36%. В IT-компании пояснили, что исследование проводилось на основе данных, полученных через Wi-Fi-сеть, полученные данные за июнь сравнивались со средними недельными показателями до пандемии.

В «Эвоторе» отмечают, что количество посетителей сократилось в ТЦ из-за снижения покупательской способности россиян, ужесточением мер безопасности, а также закрытия развлекательных зон, фитнес-центров, салонов красоты и фудкортов. Оптимистично настроенные эксперты полагают, что многие компании-арендаторы разорятся, но сами торговые площадки имеют большой запас прочности.