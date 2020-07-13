Адвокаты обжаловали арест губернатора Фургала

Защита просит изменить Сергею Фургалу меру пресечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Защита обжаловала решение Басманного суда Москвы об аресте обвиняемого в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили адвокаты обвиняемого.

«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу», — цитирует ТАСС одного из адвокатов. По его словам, защита потребовала изменить губернатору меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске по дороге с работы 9 июля по подозрению в организации убийств двух предпринимателей в 2004—2005 годах. В тот же день он был доставлен на допрос в Москву. 10 июля Басманный суд столицы принял решение арестовать Фургала до 9 сентября.

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