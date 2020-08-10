10 августа 2020

Михалкова рассказала о романах в шоу «Уральские пельмени»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Со своими коллегами по команде Михалкова лишь дружила Фото: Анна Майорова © URA.RU

У бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой всегда были лишь в дружеские отношения со своими коллегами по команде. Об этом заявила сама телеведущая.

«Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства», — сказала Михалкова в интервью Starhit.

Она отметила, что находилась лишь в дружеских отношениях как с самими коллегами, так и с их женами. Однако по словам телеведущей, ее на протяжении всей карьеры обвиняли в связи с другими артистами и приписывали несуществующие романы, особенно с Дмитрием Беркоткиным.

Ранее телеведущая заявила, что продолжает общаться с коллегами после ухода из шоу. По ее словам, встречаться удается редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество. Она подчеркнула, что за 10 лет многие участники «Уральских пельменей» стали как родные. В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в «Уральских пельменях» и их фактическом распаде. По ее словам, в полном составе участники собираются лишь во время выступлений в Екатеринбурге или на телевидении. Спустя год она покинула шоу. В марте Михалкова написала книгу, которая посвящена ее актерской карьере. А в начале лета она призналась, что ушла из шоу потому, что хотела профессионального роста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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