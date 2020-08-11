В России хотят повысить компенсации морального вреда. Вплоть до пожизненных выплат

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Избрание меры присечения бывшему полицейскому Архипову Дмитрию. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, судебное дело
Средний размер компенсации за жизнь и здоровье в прошлом году составил 84 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Верховный суд России посоветовал увеличить компенсацию морального вреда. Также предлагается сделать ее пожизненной за причинение морального вреда из-за ущерба здоровью.

«Если гражданин стал тяжелым инвалидом, то морально мучиться от увечья он через год не перестанет. Есть пожелание, чтобы сумма возмещения ущерба за жизнь начиналась с определенной цифры, но — с шестью нолями», — пишет «Российская газета». Согласно статистике, средний размер компенсации за жизнь и здоровье в 2019 году составил около 85 тысяч рублей. Как правило, граждане получают за это от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации юристов России.

В список нравственных переживаний, за которые россияне могу требовать деньги, вошли утрата родственников, невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, физическая боль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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