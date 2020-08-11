Верховный суд России посоветовал увеличить компенсацию морального вреда. Также предлагается сделать ее пожизненной за причинение морального вреда из-за ущерба здоровью.
«Если гражданин стал тяжелым инвалидом, то морально мучиться от увечья он через год не перестанет. Есть пожелание, чтобы сумма возмещения ущерба за жизнь начиналась с определенной цифры, но — с шестью нолями», — пишет «Российская газета». Согласно статистике, средний размер компенсации за жизнь и здоровье в 2019 году составил около 85 тысяч рублей. Как правило, граждане получают за это от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации юристов России.
В список нравственных переживаний, за которые россияне могу требовать деньги, вошли утрата родственников, невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря работы, раскрытие семейной, врачебной тайны, физическая боль.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.