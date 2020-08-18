18 августа 2020

В Минкомсвязи РФ назвали требования к социально значимым сайтам. Доступ к ним будет бесплатным

© Служба новостей «URA.RU»
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Названы требования к сайтам, на которые россияне смогут заходить при нулевом балансе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам, доступ к которым будет бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет». Об этом говорится в письме, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

«Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать доменную зону.ru,.рф,.su,.дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ», — передает информацию из письма газета «Ведомости».

Кроме этого, сайтом должно владеть российское юридическое лицо, ресурс не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы, за исключением социальной, при этом не включающей в себя видео. Наполнение ресурса должно состоять преимущественно из российского контента, а основным языком сайта должен быть русский язык или государственные языки регионов. При этом запрещается публикация платных услуг или ссылок на них, за исключением государственных или муниципальных услуг. Сайт должен входить в Реестр организаторов распространения информации, быть доступным по одному статическому сетевому адресу в интернете.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет», благодаря которому пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании данных ресурсов. Они смогут заходить на социально важные сайты даже при нулевом балансе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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