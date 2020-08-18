Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам, доступ к которым будет бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет». Об этом говорится в письме, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.
«Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать доменную зону.ru,.рф,.su,.дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ», — передает информацию из письма газета «Ведомости».
Кроме этого, сайтом должно владеть российское юридическое лицо, ресурс не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы, за исключением социальной, при этом не включающей в себя видео. Наполнение ресурса должно состоять преимущественно из российского контента, а основным языком сайта должен быть русский язык или государственные языки регионов. При этом запрещается публикация платных услуг или ссылок на них, за исключением государственных или муниципальных услуг. Сайт должен входить в Реестр организаторов распространения информации, быть доступным по одному статическому сетевому адресу в интернете.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет», благодаря которому пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании данных ресурсов. Они смогут заходить на социально важные сайты даже при нулевом балансе.
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