В Германии заявили о вмешательстве США во внутренние дела Европы

США нужно дать понять, что угрожать санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток — 2» непозволительно. Об этом заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
«Сейчас нам необходим ясный сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя по этому вопросу», — рассказала Швезиг изданию WirtschaftsWoche. Она считает, что если позволить Америке вмешиваться во внутренние дела, то скоро они «начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать», пишет ТАСС.
США стали активнее давить на подрядчиков из Европы, которые работают со строительством газопровода «Северный поток — 2». Америка заявила, что если европейцы продолжат сотрудничать с проектом, их ждут серьезные длительные последствия. В частности, госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, пишет RT.
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