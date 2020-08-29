«Женский марш» прошел в Минске 29 августа Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 21-й день идут протесты против официальных результатов выборов президента страны, завершившихся 9 августа. Женщины устроили массовое шествие с лозунгами против действующей власти, президент России Владимир Путин не поверил противникам своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, российских журналистов выгнали из Белоруссии.

В Белоруссии проходят акции за и против Лукашенко

В центре Минска днем стартовал «Женский марш» против результатов выборов президента Белоруссии. Его участницами стали, по оценкам очевидцев, порядка 10 тысяч человек. Обошлось без задержаний.

После начала акции были закрыты четыре станции столичного метро. Пассажиры не смогли попасть в расположенные в центре города станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Ленина» и «Площадь Победы».

Действующую власть поддержали белорусские автомобилисты, устроив в Минске свою акцию — автопробег под лозунгом «За единую Беларусь». Поддержать Лукашенко приехали более 1000 автомобилей, маршрут составил около 200 километров.

Путин считает Лукашенко президентом, белорусские музыканты — нет

Владимир Путин заявил о легитимности выборов президента Белоруссии. Таким образом российский лидер признал и президентство действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом в честности его политических противников Путин сомневается. По его словам, представители ОБСЕ не приехали наблюдать за выборами, потому что заранее имели свою позицию по их результатам.

Солист белорусской рок-группы Brutto и экс-лидер «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок заявил, что Лукашенко не является легитимным главой государства. Поэтому он призвал провести в стране новые выборы президента.

Российских журналистов выгнали из Белоруссии

Тем временем, четверых российских журналистов, освещающих протесты в Белоруссии для иностранных СМИ, лишили аккредитации. Речь идет о сотрудниках американского агентства Associated Press и немецкого телеканала ARD.

Позже россиян выдворили из страны. Как сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, они уже покинули республику и сейчас находятся в России.

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