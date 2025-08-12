Стало известно состояние актера Щербакова, попавшего в больницу

Народного артиста России Бориса Щербакова прооперировали в НИИ им. Склифосовского. У него перелом шейки бедра, сообщил сын артиста Василий.
«Борису Щербакову провели операцию в НИИ имени Склифосовского. Поступил он с перелом шейки бедра», — заявил его сын. Информацию передает ТАСС.
Ранее актера госпитализировали после того, как он поскользнулся на коврике на балконе. Щербаков позже отметил, что его самочувствие оставляет желать лучшего, однако он рассчитывает на скорое восстановление.
При этом еще в начале декабря 2024 года Борис Щербаков уже обращался за медицинской помощью после падения в подъезде. Тогда врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга, перелом лицевой кости, отек спинного мозга в шейном отделе, а также нарушения сердечного ритма.
