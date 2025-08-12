В Европе анонсировали скорое завершение конфликта на Украине

Туск заявил, что на фоне близкого завершения конфликта в Киеве РФ якобы старается обострить отношения между Украиной и Варшавой
Туск заявил, что на фоне близкого завершения конфликта в Киеве РФ якобы старается обострить отношения между Украиной и Варшавой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. На этом фоне Россия якобы предпринимает попытки усугубить отношения между Варшавой и Киевом. Туск выразил мнение, что Москва использует «антипольские жесты украинцев и нагнетание антиукраинских настроений».  

«Москва использует антипольские жесты украинцев и нагнетание антиукраинских настроений. За этим стоят иностранные агенты и местные провокаторы», — написал Туск в соцсети X. Днями ранее он допустил возможность временной приостановки боев в Киеве в ближайшее время. 

Ранее в Польше вспыхнул скандал, связанный с украинской символикой, после концерта белорусского рэпера Макса Коржа. На варшавском стадионе PGE Narodowy в зрительном зале был замечен флаг Организации украинских националистов (ОУН)* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА)** (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Это вызвало широкий общественный резонанс в польских СМИ и соцсетях. Также власти страны возлагают на ОУН-УПА ответственность за Волынскую резню в 1943 году.

Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дарьюш Матецкий сообщил в соцсетях о подаче заявления в прокуратуру по факту событий на концерте, ссылаясь на статью Уголовного кодекса страны об ответственности за пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или других тоталитарных режимов. В МИД Польши отметили, что использование подобных флагов на массовых мероприятиях может стать основанием для депортации иностранцев — символика была замечена в руках украинских и белорусских граждан. Полиция уже передала собранные материалы по данному инциденту в прокуратуру.

*ОУН — организация признана экстремистской и запрещена в РФ

**УПА — организация признана экстремистской и запрещена в РФ

