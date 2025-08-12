Дрон ВСУ влетел в частный дом в Курской области, в котором находился мужчина

В ночь на 12 августа в селе Заолешенка Суджанского района Курской области украинский FPV-дрон атаковал частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, травмы головы, шеи, груди, рук и ног», — рассказал Хинштейн в своем telegram-канале. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.
Губернатор обратился к жителям приграничных районов с призывом воздержаться от возвращения домой до стабилизации обстановки. Он отметил, что ежедневно на территории региона фиксируются атаки на гражданские объекты и мирных жителей, и подчеркнул, что ситуация в приграничье остается крайне опасной.
Ранее URA.RU сообщало об атаках украинских беспилотников на Ставрополье, Ростовскую, Ульяновскую область и Татарстан. Российская ПВО отразила десятки атак, часть БПЛА была нейтрализована с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
