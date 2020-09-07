Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмущена отсутствием доказательств Германии по делу Навального. Ей кажется, что немецкие представители девствуют по сценарию, который написан заранее. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube программы «Соловьев Life».
«Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее», — заявила Захарова.
Навальному стало плохо 20 августа о время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и блогера госпитализировали. Он впал в кому. Врачи из берлинской клиники «Шарите» доставили его в Германию. Там эксперты заявили, что в организме Навального обнаружили следы веществ из группы «Новичок». Российские криминалисты отмечали, что в организме Навального и на его одежде следов яда не было. Захарова заявила ранее, что действия властей Германии являются антироссийской информационной кампанией.
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