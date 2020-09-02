Захарова: заявления о Навальном — это антироссийская кампания

Заявления правительства Германии об отравлении блогера Алексея Навального ядом семейства «Новичок» являются антироссийской информационной кампанией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Все это [дело Навального — прим.ред.] превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]», — рассказала Захарова. Она упрекнула представителей Германии в отсутствии фактуры в заявлении об отравлении Навального.
По словам Захаровой, Германия должна провести тщательное расследование инцидента, прежде чем делать публичные заявления. Она настаивает на получении комментария от медиков, а не от правительства Германии.
Представить МИД РФ добавила, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил доказательств отравления Навального. «Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего», — добавила Захарова.
Навальному стало плохо 20 августа о время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и блогера госпитализировали. Он впал в кому. Врачи из берлинской клиники «Шарите» доставили его в Германию. Российские криминалисты отмечали, что в организме Навального и на его одежде следов яда не было.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.