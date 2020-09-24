Россия ведет переговоры об открытии границ еще с одной страной

Россия и Куба договорились проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами. Об этом журналистам рассказали в Росавиации.
По данным ведомства, тема о возобновлении полетов обсуждалась 23 сентября между вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом и первым замминистра транспорта РФ — главой Росавиации Александром Нерадько.
«Обсудили принимаемые в странах меры по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок. Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», — приводит RT сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами — Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Кореей. С 27 сентября РФ авиасообщение будет возобновлено с Южной Кореей. Также россияне уже могут улететь на Мальдивы, в Египет и ОАЭ. Также полеты разрешены в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Кению, Черногорию, Молдавию, Швейцарию, Польшу и Грецию.
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