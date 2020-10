Instagram начал маркировать аккаунты, подконтрольные государству

Instagram отслеживает СМИ, на которые влияет государство Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Instagram начали появляться специальные метки на аккаунтах, которые, по мнению социальной сети, находятся под контролем властей. На данный момент специальные отметки уже есть у RT и МИА «Россия сегодня».

«Это издание находится под контролем государства», — теперь указано на страницах. Чтобы выявить такие аккаунты соцсеть применяет специально разработанную систему оценивания, пишет ТАСС. Отмечается, что несогласные организации могут обжаловать решение Instagram. На данный момент специальные отметки уже есть у RT и МИА «Россия сегодня».

Также Instagram сочла подконтрольными властям зарубежные медиакомпании Redfish, In the Now и Soapbox, пишет РИА «Новости». Ранее подобные маркировки начали использовать в Twitter и Facebook. Тогда отметку получило издание RT. В Twitter уточнили, что не будут рекомендовать к чтению материалы, имеющие метку.